Nitra opravovala školy i škôlky, na ZŠ Tulipánová vznikol nový pavilón

Nitra 1. septembra (TASR) - Nitrianska radnica v priebehu leta ukončila viaceré investície do opráv a modernizácie základných škôl (ZŠ) a materských škôl (MŠ). Ako informoval mestský úrad, celkovo šlo v tomto roku do rekonštrukcií školských zariadení 400.000 eur.



Mesto okrem toho investovalo takmer 1,1 milióna eur do výstavby nového pavilónu v ZŠ Tulipánová. Do užívania bol odovzdaný v priebehu augusta. "Stojí na mieste pôvodného, ktorý roky chátral a bol nevyužitý. Pavilón je tretí na ZŠ Tulipánová a je v ňom sedem tried. Škola so 600 žiakmi, ktorá vzdeláva aj mladé športové talenty, si tak konečne vydýchne, pretože jej kapacity už boli napäté. O školu je obrovský záujem práve aj pre jej športové zameranie," pripomenul magistrát.



K väčším investíciám patrila aj rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Topoľová. Modernizácia si vyžiadala sumu 270.000 eur. "Opravovala sa aj telocvičňa a centrum pre mimoškolskú činnosť na ZŠ Krčméryho za 57.000 eur. Rôzne práce prebiehali aj na ZŠ Cabajská, ZŠ Ščasného a ZŠ s MŠ Na Hôrke," uviedol mestský úrad.



Investície smerovali aj do materských škôl. Rozsiahlou opravou prechádza kuchyňa MŠ na Bazovského ulici. Mestské zastupiteľstvo na ňu vyčlenilo 100.000 eur. Súčasťou prác je rekonštrukcia kuchyne, skladových priestorov, chodby, sociálnych zariadení, odvetranie kuchyne a elektroinštalačné práce. Rekonštruovali sa aj priestory v MŠ Párovská. Ako doplnila radnica, rôzne menšie opravy sa realizovali aj v ďalších 11 škôlkach.