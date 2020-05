Organizačné zmeny na nitrianskej radnici rozvadili aj samotnú koalíciu

Nitra 26. mája (TASR) – Informatívna správa o zmenách organizačného poriadku na Mestskom úrade v Nitre rozvadila nielen koaličných a opozičných poslancov v nitrianskom mestskom zastupiteľstve, ale aj samotnú koalíciu. Koaliční partneri vyčítajú primátorovi Marekovi Hattasovi, že ich pripomienky k organizačnej štruktúre úradu odignoroval.



„S takouto neochotou pristúpiť na argumenty poslancov som sa nestretol neviem koľko uplynulých rokov,“ skonštatoval poslanec Ján Vančo z poslaneckého klubu Demokratickej koalície pravicových strán (OĽaNO, SaS, Šanca, Sme rodina – Boris Kollár a KDH). „Väčšinou sa v zastupiteľstve vadí koalícia s opozíciou. No v tomto volebnom období čo sa deje, to som nezažila ani v tom minulom,“ uviedla poslankyňa Petra Ajdariová z poslaneckého klubu Tím pre Nitru. Tieto dva poslanecké kluby vytvorili spolu s poslaneckým klubom Tím Hattas povolebnú koalíciu. Poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v utorok uznesenie neprijali.



Nová organizačná štruktúra mestského úradu by mala platiť od začiatku júna tohto roka. Počíta s vytvorením 25 nových pracovných miest a piatimi novými odbormi. Ako upozornil primátor Hattas, časť nových pracovných miest nebude obsadzovaná okamžite. „Chápeme to ako zefektívnenie a zreálnenie toho stavu, aký tu je, a aké služby potrebujeme ponúkať,“ povedal Hattas.



Poslanec Peter Oremus (nezávislý) označil zámer primátora za nezodpovedné mrhanie finančnými prostriedkami mesta. „Za predchádzajúceho vedenia mesta mal mestský úrad 235 zamestnancov. V súčasnosti má 288 pracovných miest, z toho zhruba 25 nie je obsadených. Teraz ideme vytvárať ďalších 25 miest. Na jednej strane sa zvyšujú dane, poplatky, na strane druhej sa šafári s peniazmi v čase, keď nevieme, aký bude vplyv koronakrízy na ekonomiku mesta,“ povedal.



Podľa Miroslava Guta (nezávislý) je potrebný personálny audit. „Bez personálneho auditu efektivitu nezvýšime. My poslanci sme sa ho dožadovali už aj v minulosti. Vy však nediskutujete s poslancami naprieč zastupiteľstvom, snáď len s Tímom Hattas. Treba sa zamyslieť nad tým, či je potrebné pre 70-tisícové mesto vyše 300 pracovníkov mestského úradu,“ vytkol primátorovi.



Navyšovanie pracovných miest bez predchádzajúceho personálneho auditu je neprijateľné aj pre poslancov poslaneckého klubu Demokratickej koalície pravicových strán, potvrdil Miloslav Hatala. „Vie nám vôbec niekto povedať, aké veľké peniaze budeme musieť vynaložiť na tieto novovytvorené pracovné miesta? O koľko stúpli mzdové náklady od začiatku tohto vedenia mesta?“ pýtal sa primátora.



Anna Laurinec Šmehilová z poslaneckého klubu Tím pre Nitru skonštatovala, že koaliční partneri navrhli primátorovi urobiť v súčasnosti len nevyhnutné personálne zmeny. „Ostatné zmeny sme navrhovali urobiť s časovým odstupom, keď už budú jasné finančné dosahy koronakrízy na ekonomiku mesta. Naše požiadavky neboli zohľadnené,“ potvrdila.