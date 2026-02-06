Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Regióny

Nitra osadí nové kamene zmiznutých, pripomenú osud rodiny Mauskopf

.
Snímka z osádzania Kameňov zmiznutých (Stolpersteine) pred domom Emila Pásztora na Kúpeľnej ulici 3 v Bratislave 9. septembra 2021. Kamene pripomínajú a ctia pamiatky obetí holokaustu a nacistického režimu. Foto: TASR Dano Veselský

Osadenie Stolpersteine nadväzuje na predchádzajúce osadenia kameňov zmiznutých v Nitre.

Autor TASR
Nitra 6. februára (TASR) - Mesto Nitra si pripomenie osudy svojich obyvateľov, ktorých životy násilne prerušil holokaust. Ako informovala radnica, Stolpersteine (kamene zmiznutých) budú slávnostne osadené 24. marca o 15.00 h na Párovskej ulici.

Stolpersteine budú pripomínať židovskú rodinu Mauskopf a budú osadené na mieste, kde kedysi žili. „Každý z kameňov nesie meno konkrétneho človeka a pripomína jeho životný príbeh. Rodina Mauskopf bola súčasťou Nitry. Ich osudy sa počas druhej svetovej vojny vyvíjali rôzne. Niektoré sa skončili tragicky, iné sa podarilo zachrániť vďaka odvahe ženy, ktorá časť rodiny ukrývala, hoci tým riskovala vlastný život,“ uviedol mestský úrad.

Ako doplnil, osadenie Stolpersteine nadväzuje na predchádzajúce osadenia kameňov zmiznutých v Nitre. „Tie v uliciach mesta vytvárajú nenápadnú, no silnú mapu pamäti. Mapu, ktorá nás vyzýva zastaviť sa, prečítať si meno a nezabudnúť,“ doplnil magistrát.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí