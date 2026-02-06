< sekcia Regióny
Nitra osadí nové kamene zmiznutých, pripomenú osud rodiny Mauskopf
Osadenie Stolpersteine nadväzuje na predchádzajúce osadenia kameňov zmiznutých v Nitre.
Autor TASR
Nitra 6. februára (TASR) - Mesto Nitra si pripomenie osudy svojich obyvateľov, ktorých životy násilne prerušil holokaust. Ako informovala radnica, Stolpersteine (kamene zmiznutých) budú slávnostne osadené 24. marca o 15.00 h na Párovskej ulici.
Stolpersteine budú pripomínať židovskú rodinu Mauskopf a budú osadené na mieste, kde kedysi žili. „Každý z kameňov nesie meno konkrétneho človeka a pripomína jeho životný príbeh. Rodina Mauskopf bola súčasťou Nitry. Ich osudy sa počas druhej svetovej vojny vyvíjali rôzne. Niektoré sa skončili tragicky, iné sa podarilo zachrániť vďaka odvahe ženy, ktorá časť rodiny ukrývala, hoci tým riskovala vlastný život,“ uviedol mestský úrad.
Ako doplnil, osadenie Stolpersteine nadväzuje na predchádzajúce osadenia kameňov zmiznutých v Nitre. „Tie v uliciach mesta vytvárajú nenápadnú, no silnú mapu pamäti. Mapu, ktorá nás vyzýva zastaviť sa, prečítať si meno a nezabudnúť,“ doplnil magistrát.
