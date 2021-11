Nitra otvára nové mobilné očkovacie miesta v mestských častiach

Nitra 19. novembra (TASR) - Mesto Nitra po otvorení troch mobilných očkovacích miest ich postupne otvára aj v ďalších mestských častiach. Samospráva podniká všetky kroky pre to, aby okres Nitra nespadol do čiernej zóny, čím by sa výrazne skomplikoval život obyvateľov, zdôvodnil rozhodnutie úradu hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Mobilné očkovacie miesto funguje už tretí týždeň v obchodnom centre Mlyny, očkuje sa v ňom v piatok a sobotu. V piatok 19. novembra je k dispozícii aj pediater, ktorý v sprievode zákonného zástupcu očkuje vakcínou Pfizer aj deti vo veku nad 12 rokov. Mobilné očkovacie miesto v Mlynoch má za posledné tri týždne na konte stovky zaočkovaných, potvrdil Holúbek. Ďalšie mobilné očkovacie miesta otvorilo mesto Nitra aj v oboch svojich poliklinikách. Očkovacie tímy postupne pôsobili aj v mestských častiach Zobor, Dražovce a Janíkovce.



V najbližších dňoch sa očkovanie presunie do mestských častí Kynek a Krškany. V nedeľu (21. 11.) od 8.00 do 13.00 h sa bude očkovať v kultúrnom dome na Kyneku, v pondelok (22. 11.) od 13.30 do 18.00 h v kultúrnom dome v Krškanoch. "Ukazuje sa, že mobilné očkovanie má veľký zmysel. Tímy v mobilných očkovacích miestach podali vakcínu už stovkám ľudí, vďaka čomu sa celý okres Nitra vzďaľuje od zaradenia do čiernej farby," povedal primátor Nitry Marek Hattas.