Nitrianska radnica pripravuje otvorenie Mestského parku na Sihoti

Nitra 20. mája (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje slávnostné otvorenie Mestského parku na Sihoti. Ako informovala, po rozsiahlej revitalizácii v hodnote viac ako šesť miliónov eur bude park pod Nitrianskym hradom oficiálne sprístupnený na Deň detí 1. júna.



Súčasťou otvorenia bude sprievodný program, ktorý sa začne o 9.00 h a potrvá až do večerných hodín. Jeho súčasťou budú aj komentované prehliadky nedávno zrekonštruovaných zelených plôch v tejto časti mesta. "Návštevníkov zavedú do zákulisia tvorby a obnovy parku. Ukážu tiež, ako sa pôvodné prvky parku spojili s modernými dizajnovými riešeniami so zachovaním histórie," uviedol mestský úrad.



Starým parkom budú verejnosť o 14.00 h sprevádzať autori projektu jeho rekonštrukcie z Ateliéru Krejčiříkovi. Prehliadka revitalizovaného hradného kopca s Martinom Dulíkom sa začne o 15.00 h a o 15.50 h bude Novým parkom sprevádzať architekt Zoltán Balko.



Okrem toho je pripravených množstvo ďalších atrakcií. "Deti sa vyšantia na nových detských ihriskách, ktorým kraľuje desaťmetrová hradná atrakcia a skákať budú môcť aj na koncerte detskej kapely Pánko. Dospelí odhodia stres v chill-out zónach. Keď sa zvečerí a park sa ponorí do jemných svetiel nových lámp, začnú sa koncerty. Lákadlom sú napríklad Peter Lipa Band či Swingless Jazz Ensemble," doplnil magistrát.