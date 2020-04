Nitra otvorila zberné dvory, platia v nich prísne opatrenia

Nitra 1. apríla (TASR) – Nitriansky magistrát od stredy v súlade s opatreniami hlavného hygienika opätovne otvoril zberné dvory. Tie boli od polovice marca zatvorené.



V meste tak bude slúžiť na vývoz odpadu päť zberných dvorov. V prevádzke bude aj mestská kompostáreň. Radnica však v rámci boja proti novému koronavírusu zaviedla prísne opatrenia. „Vstup do dvorov je povolený len jednotlivo, v rúšku a ochranných rukaviciach,“ informoval magistrát.



Obyvatelia mesta budú môcť privážať odpad iba počas pracovných dní, od 8. do 16. hodiny. „Výnimkou je zberný dvor v Janikovciach, ktorý bude v prevádzke len v pondelok, v stredu a v piatok od 9. do 16. hodiny,“ oznámili Nitrianske komunálne služby.