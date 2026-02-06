Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitra ožíva fašiangovými tradíciami: Začal premávať špeciálny autobus

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Rozpis jeho nasadenia na jednotlivé dni nájdu záujemcovia na stránke dopravcu Transdev Slovensko, ktorý zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Nitre.

Autor TASR
Nitra 6. februára (TASR) - Ulicami Nitry začal v piatok premávať fašiangovo vyzdobený autobus. Mestská hromadná doprava ožila v meste fašiangovými tradíciami prvýkrát, informovala radnica.

Veselo vyzdobený autobus bude premávať do soboty 14. februára. Rozpis jeho nasadenia na jednotlivé dni nájdu záujemcovia na stránke dopravcu Transdev Slovensko, ktorý zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Nitre. Zoznam bude priebežne aktualizovaný.
