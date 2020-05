Pamiatkari objavili pod hladinou Duchonky archeologické nálezy

Nitra 28. mája (TASR) – Pracovníci Krajského pamiatkového úradu Nitra (KPÚ) objavili pod hladinou vodnej nádrže Duchonka nálezy súvisiace so železiarskou výrobou v pôvodnom povodí potoka Železnica v blízkosti obce Prašice v okrese Topoľčany. Nálezy oznámil občan Českej republiky, ktorý sa na amatérskej báze venuje montánnej archeológii a metalurgii, uviedol Michal Gróf z Krajského pamiatkového úradu Nitra.



„V čase obhliadky bola vodná nádrž Duchonka čiastočne vypustená z dôvodu vykonávaných vodohospodárskych prác. Práve pokles vodnej hladiny nádrže odhalil a sprístupnil archeologické nálezy, ktoré sa pôvodne nachádzali pod úrovňou vodnej hladiny,“ skonštatoval Gróf.



Prvotnou obhliadkou pracovníci KPÚ zdokumentovali tri koncentrácie nálezov súvisiacich so železiarskou výrobou. Zistili pozostatky batérie šiestich šachtových železiarskych pecí, zachovanej v rozsahu zahĺbených nistejí kruhového pôdorysu s priemerom približne 50 cm, ako aj rozsiahle koncentrácie železnej trosky, zliatkov a stôp po skládkach dreveného uhlia. Pozoruhodným nálezom zachyteným v nasledujúcom priebehu obhliadky vodnej nádrže bola pražiaca jama so silne prepáleným dnom a výrazným obsahom uhlíkov.



Všetky nálezy sa pôvodne nachádzali pod hladinou vodnej nádrže, preto bol ich stav silne poznamenaný vodnou eróziou. To sa zrejme prejavilo aj na absencii akýchkoľvek chronologicky citlivých hnuteľných nálezov, ktoré by pomohli spresniť datovanie. „Nálezy možno predbežne iba rámcovo datovať do širokého časového rozhrania od včasnohistorického obdobia do obdobia stredoveku,“ zhodnotil Gróf. Z výplne nistejí železiarskych pecí a pražiacej jamy sa v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre podarilo odobrať materiál vhodný na datovanie pomocou uhlíkovej metódy. Predbežné široké rámcové datovanie nálezu tak môžu za priaznivých okolností spresniť či korigovať práve výsledky tejto analýzy.



Zachytené nálezy dotvárajú ucelený obraz ťažobného a výrobného areálu v povodí potoka Železnica, známy už zo starších prieskumov, ako aj celkovú mozaiku doteraz známych dokladov metalurgie v širšej oblasti Považského Inovca.