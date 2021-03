Pandémia znížila kriminalitu na najrizikovejšej ulici v Nitre

Nitra 16. marca (TASR) – Už viac ako rok trvajúca pandémia ochorenia COVID-19 výrazne ovplyvnila aj bezpečnosť v centre Nitry. Mostná ulica, ktorá je už dlhodobo považovaná za najrizikovejšiu časť mesta, sa po zatvorení barov a zábavných podnikov stala oveľa bezpečnejšou.



Mostná a neďaleká Kmeťkova ulica boli políciou niekoľko rokov vyhodnocované ako lokality, v ktorých dochádza najčastejšie k násilnostiam. Nachádza sa na nej niekoľko desiatok rôznych barov, zábavných podnikov a diskoték a postupne sa stala centrom nočného života v Nitre. Aj preto tam počas víkendov pravidelne hliadkovala štátna i mestská polícia. Pre zvýšenie bezpečnosti tam bolo v roku 2019 na stĺpy verejného osvetlenia nainštalovaných každých 100 metrov 42 nových bezpečnostných kamier a 17 SOS hlások.



Pandémia však situáciu na Mostnej ulici zmenila. Vo vyhodnotení činnosti za rok 2020 to skonštatoval aj Policajný zbor, ktorý vo svojej správe uviedol, že na uliciach Mostná a Kmeťkova vlani po zatvorení barov „nedochádzalo k rapídnemu narúšaniu verejného poriadku“.



Kriminalita sa tam znížila natoľko, že sa na rokovaní mestského zastupiteľstva diskutovalo, či osadenie SOS hlások malo zmysel. „Musím konštatovať, že naozaj nie sú ľuďmi využívané, ale treba povedať, že to môže byť aj z toho dôvodu, že je pandémia a to centrum zábavných podnikov je nefunkčné, pretože sú bary zatvorené. Pohyb ľudí v čase núdzového stavu je obmedzený, nemajú tam prečo byť, takže nepotrebujú ani pomoc a nepotrebujú ani stlačiť hlásku SOS,“ vysvetľoval poslancom náčelník Mestskej polície v Nitre Erik Duchoň.



SOS hlásky majú podľa jeho slov slúžiť ľuďom, ktorí sa cítia ohrození na živote alebo na zdraví. „Občan po stlačení povie nášmu operačnému pracovníkovi, o čo ide. Jemu sa to miesto, samozrejme, zobrazí a môže tam okamžite vyslať hliadku, ktorá by sa aj tak mala pohybovať niekde v okolí. Bolo to takto myslené. Môžeme sa len domnievať, že ak pominú pandemické opatrenia, mládež sa tam zasa začne schádzať a hlásky budú mať opäť opodstatnenie,“ skonštatoval Duchoň.