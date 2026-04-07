Pápež Lev XIV. ocenil Annu Vargovú za zásluhy v období totality
Autor TASR
Nitra 7. apríla (TASR) - Vyznamenaním Benemerenti ocenil pápež Lev XIV. Annu Vargovú z Nitry. Ocenenie získala za zásluhy pre cirkev v období komunistickej totality. Pápežské vyznamenanie jej odovzdal nitriansky biskup Viliam Judák, informovalo Biskupstvo Nitra.
Anna Vargová sa podieľala na pomoci kňazom a rehoľníkom, ktorí boli vtedajším komunistickým režimom prenasledovaní. Patrili medzi nich vincentíni a lazaristi Rudolf Púchovský, Štefan Krištín a Ľudovít Orješek, bohoslovci Ján Havlík, Anton Havlík, Bohuslav Pikala, Vladimír Slávik, Vojtech Krištín a Milan Faško Kaclík.
V dome rodiny Bencovcov v Nitre na Chrenovej títo kňazi denne slúžili tajné sväté omše, kde bola Anna ako malé dievča na nich prítomná, pomáhala pri ich konaní či miništrovala. Ako dieťa nenápadne robila tajnú spojku medzi rehoľnými kňazmi a rehoľnými sestrami v nemocnici v Nitre.
Po prezradení ukrývaných kňazov uväznili jej 62-ročného otca Pavla Benca a odsúdili ho ako politického väzňa na 15 mesiacov. On vzal na seba všetku vinu, čím uchránil svoju manželku a Anninu matku pred obvinením zo spolupáchateľstva a následným odsúdením. Pred blahorečením Jána Havlíka bola Vargová jednou zo svedkov procesu beatifikácie.
Ocenená Anna Vargová ocenenie venovala svojim rodičom Pavlovi a Helene Bencovcom. Poukázala na zmysel a význam tohto konania v období komunistickej totality, a označila ho za dôležité aj pre súčasnosť ako jeden z príkladov vernosti a znášania utrpenia pre vieru.
Benemerenti (Za zásluhy) je záslužné pápežské vyznamenanie. Dnešná medaila má pôvod v rôznych tradíciách pápežských ocenení nazývaných Benemerenti alebo Bene Merenti. Pôvodne bola zriadená ako vyznamenanie pre vojakov pápežskej armády za statočnosť. V súčasnosti je civilným vyznamenaním, ale stále sa môže udeľovať aj členom Pápežskej švajčiarskej gardy.
