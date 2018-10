V Nitre schválili novú parkovaciu politiku mesta

Prvým krokom by malo byť vyznačenie parkovacích miest v obytných súboroch a ich presná evidencia a následné hľadanie lokalít vhodných na budovanie nových parkovísk a parkovacích domov.

Nitra 18. októbra (TASR) – Nové dopravné značenie, výstavba parkovacích domov i zavedenie rezidentského parkovania sú medzi opatreniami, ktoré chce nitrianska radnica uplatňovať pri svojej parkovacej politike. Materiál, ktorý obsahuje viacero krokov a riešení problémov s parkovaním, vo štvrtok prijali mestskí poslanci.



Koncepcia s názvom Základné východiská parkovacej politiky mesta Nitry vznikala dlhšiu dobu a podľa primátora Jozefa Dvonča je výsledkom verejných diskusií i podnetov od verejnosti. „Je tam do budúcnosti načrtnutý systém rezidentského parkovania a možnosť výstavby záchytných parkovísk i parkovacích domov. Samozrejme všetko to záleží od možností rozpočtu, ktoré mesto Nitra má, pretože momentálne sa snažíme riešiť nové spôsoby parkovania vlastnými silami. Stále prebiehajú diskusie a snažíme sa nájsť najvhodnejší spôsob,“ uviedol Dvonč.



Prvým krokom mesta by malo byť vyznačenie parkovacích miest v obytných súboroch a ich presná evidencia a následné hľadanie lokalít vhodných na budovanie nových parkovísk a parkovacích domov. „Asi bude dôležité začať komunikáciu o tom, aby občania nemali tri aj štyri autá, a aby začali používanie áut obmedzovať a využívali viac mestskú autobusovú dopravu, pretože nikdy nevybudujeme toľko parkovacích miest, koľko pribúda ročne áut. A určite musíme premýšľať nad tým, ako dostať autá čo najskôr z centra mesta preč,“ myslí si Dvonč.



Mesto plánuje v priebehu budúceho roka zaviesť aj rezidentský spôsob parkovania. Náklady na dopravné značenie, vybudovanie informačného systému a ďalšie opatrenia sú odhadované vo výške 50.000 až 80.000 eur. Pre ľudí, ktorí do Nitry prichádzajú z iných miest a vidieka, by mali v budúcnosti slúžiť záchytné parkoviská, kde by si mohli odstaviť autá a ďalej pokračovať hromadnou dopravou. „My o záchytných parkoviskách hovoríme veľmi dlho, sú už vytipované aj niektoré lokality. Tých možností je viacero, ale treba sa pozrieť na Nitru trošku zvrchu a hľadať lokality, kde by sa dali už súčasné parkoviská využívať na tento účel. Tomu bude treba samozrejme prispôsobiť aj mestskú autobusovú dopravu,“ vysvetlil Dvonč.



Primátor zároveň pripomenul, že mnohé nepríjemnosti s parkovaním a dopravou majú na svedomí aj nezodpovední vodiči a majitelia áut. „Robí nám veľké problémy hlavne vo vilových štvrtiach, že ľudia parkujú na uliciach a nechcú odstaviť autá vo svojich dvoroch. To potom robí starosti autobusovej doprave, pri údržbe ciest, pri vývoze smetí a to už nehovorím o rýchlej záchrannej službe,“ dodal Dvonč.