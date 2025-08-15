Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cintorín v nitrianskej časti Párovce dostane nové osvetlenie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podľa primátora sa po ukončení prác výrazne zlepší technický stav Párovského cintorína.

Autor TASR
Nitra 15. augusta (TASR) - Cintorín v nitrianskej mestskej časti Párovce dostane nové osvetlenie. Ako uviedol primátor Marek Hattas, celkové náklady na investíciu dosiahnu sumu 78.633,86 eura.

Stavebné práce potrvajú do októbra. „Počas prebiehajúcich pohrebov budú vždy dočasne pozastavené, aby bola zabezpečená dôstojná pietna spomienka,“ pripomenul mestský úrad.

Podľa primátora sa po ukončení prác výrazne zlepší technický stav Párovského cintorína. „Vďaka novému osvetleniu bude prístupnejší aj vo večerných hodinách. Práce realizujeme aj s ohľadom na koreňový systém vzrastlých stromov a zachovanie hrobiek,“ doplnil Hattas.
