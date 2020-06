Nitra plánuje otvoriť letné kúpalisko v prvý júlový týždeň

Nitra 1. júna (TASR) – Mesto Nitra chce aj napriek pandémii ochorenia COVID-19 sprevádzkovať letné kúpalisko. Otvorenie je naplánované na prvý júlový týždeň.



Radnica chce takýmto spôsobom vyjsť v ústrety tým, ktorí nebudú mať možnosť vycestovať na dovolenku. „Uvedomujeme si, že v situácii, v akej sa Slovensko momentálne nachádza, je potrebné, aby mesto dalo ľuďom k dispozícii letné kúpalisko. Preto sme už teraz začali práce na jeho spustení do prevádzky, ktoré trvajú zhruba mesiac,“ informoval viceprimátor Daniel Balko.



Náklady na prípravné práce na sezónu vyčíslil magistrát na 30.000 eur. Celkovo však mesto plánuje do vylepšenia letného kúpaliska investovať ďalších približne 250.000 eur. „Usúdili sme, že nebudeme snívať o celoročnom akvaparku, pretože Nitra nemá termálnu vodu a bez nej by takéto riešenie bolo finančne veľmi náročné. Zameriame sa radšej na to, aby sme mali moderné letné kúpalisko,“ skonštatoval Balko.



Ako pripomenul, tento rok sa začína s budovaním novej gastrozóny so samostatnou oddychovou a relaxačnou časťou. Stánky na predaj jedla, ktoré tu boli doteraz, už podľa viceprimátora nespĺňali nielen hygienické, ale ani estetické normy. Nahradiť ich majú tri nové, vytvorené z kontajnerov.



V gastrozóne kúpaliska je celkovo päť prevádzok. Dvaja prevádzkovatelia ostávajú vo svojich stánkoch, budú si však musieť upraviť ich vzhľad tak, aby ladili s areálom. Zvyšných troch vyberie mesto v súťaži. „Okrem stánkov sa plánuje skrášlenie celej časti kúpaliska, v ktorej sa stánky nachádzajú. Naprojektovaná je tu piesková oddychová pláž s moderným mobiliárom a drevenými terasami. Okrem toho tu pribudnú sedenia, kde si návštevníci môžu skonzumovať zakúpené jedlo, tienenie, mobilné prezliekarne a toalety,“ informovalo mesto.



Modernizovať sa majú aj niektoré technológie kúpaliska. Mesto už dalo prísľub, že voda v detskom bazéne bude teplejšia. Zabezpečí to výhrevné čerpadlo, ktoré nastaví vodu na 28 stupňov. Meniť sa tiež majú aj bazénové filtre. „Na gastrozónu aj s mobiliárom bolo vyčlenených 150.000 eur, výmena filtrov vyjde na skoro 86.000 eur. Ak pripočítame náklady na spustenie kúpaliska, tak mesto len v tomto roku dá na vylepšenie letného kúpaliska takmer štvrť milióna eur,“ pripomenul primátor Marek Hattas.