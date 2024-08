Nitra plánuje prestavbou nevyužitých budov rozšíriť kapacity ZSS

Nitra 18. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje prestavbu chátrajúcich objektov vo vlastníctve kraja na zariadenia sociálnych služieb (ZSS). Tie by mali vzniknúť v Zlatých Moravciach, Dvoroch nad Žitavou a v Horných Lefantovciach. Na financovanie prestavby plánuje NSK získať prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Návrhy na schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB schválili krajskí poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve.



Predseda NSK Branislav Becík skonštatoval, že za 23 rokov existencie kraja v ňom nebolo vybudované ani jedno zariadenie sociálnych služieb. "Máme tu budovy, ktoré sú vo vlastníctve kraja, sú nevyužívané, chátrajú a finančné náklady na ich údržbu sú vysoké. Na druhej strane sú tu nedostatočné kapacity v zariadeniach sociálnych služieb a narastajúce počty žiadateľov v poradovníkoch," zhrnul Becík.



Na zariadenia sociálnych služieb by mali byť prestavané existujúce nevyužívané budovy stredoškolského internátu Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach a stredoškolského internátu Strednej odbornej školy v Dvoroch nad Žitavou. Obidva objekty sú rozdelené do dvoch blokov. V prvom vznikne zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov a v druhej polovici budovy budú v rámci toho istého projektu zriadené štartovacie nájomné byty pre mladé rodiny. Budova v Horných Lefantovciach je v súkromnom vlastníctve majiteľa, od ktorého NSK plánuje tento objekt odkúpiť.



Na financovanie investičného zámeru sa krajská samospráva rozhodla využiť finančné prostriedky z úverov Štátneho fondu rozvoja bývania. Celkovo plánuje čerpať úvery vo výške približne 9,5 milióna eur. Kraj bude projekt spolufinancovať z vlastných finančných prostriedkov sumou 1,064 milióna eur, skonštatoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



V rámci úspor nebude NSK vytvárať nové organizačné jednotky s vlastnými administratívnymi obslužnými činnosťami. Všetky tri zariadenia sociálnych služieb vzniknú ako pobočky iných zariadení. V Horných Lefantovciach budú zaradené ako pobočka ZSS Kovarce, v Zlatých Moravciach ako pobočka ZSS Olichov a v Dvoroch nad Žitavou ako pobočka ZSS Maňa, potvrdil Privalinec.



Podľa slov riaditeľa úradu je NSK prvou krajskou samosprávou, ktorá sa púšťa do podobného projektu. Splatnosť úverov závisí od konkrétneho projektu, v prípade prestavby je to 40 rokov. "Samotný dlh v zmysle rozpočtových pravidiel nenavýšime, pretože tento typ úveru sa do dlhovej služby kraja nezapočítava," uzavrel Privalinec.