Plynotesné úkryty v Nitre by stačili pre približne 1600 ľudí

Nitra 19. apríla (TASR) – V Nitre je v súčasnosti 19 plynotesných krytov civilnej obrany, v ktorých by v prípade ohrozenia mohlo nájsť útočisko okolo 1600 ľudí. Vyplýva to z informatívnej správy, o ktorej budú rokovať mestskí poslanci na svojom zasadnutí 21. apríla.



Ako sa v správe pripomína, okrem krytov civilnej ochrany sa na území mesta nachádzajú aj jednoduché úkryty v pivniciach a suterénoch domov. V prípade vojny alebo inej krízovej situácie by v ich našlo dočasné útočisko zhruba 50.000 ľudí. Väčšina krytov sa nachádza v starších, 50- až 60-ročných domoch. „V rámci možností sú udržiavané a kontrolované proti neoprávnenému vstupu nepovolanej osoby. Sporadicky sa v nich vykonávajú vizuálne prehliadky,“ informovalo mesto.



Podľa radnice je zvýšenie kapacity krytov patriacich do majetku mesta v súčasnosti problematické. „A to z dôvodov technických, výšky nákladov a miesta určenia, pretože sú vybudované v starej časti mesta. V súčasnosti sa pracuje na vytvorení komisie, ktorá má definovať možnosti na zlepšenie technického stavu krytov. Odhadované náklady na odstránenie zistených nedostatkov sú na úrovni 100.000 až 120.000 eur,“ konštatuje sa v správe.



Riaditeľ odboru krízového riadenia na Okresnom úrade (OÚ) v Nitre Rastislav Brázdil uviedol, že v celom okrese je celkov 48 ochranných stavieb, z ktorých je 46 plynotesných krytov a dva odolné úkryty. „Z toho počtu je 46 úkrytov priamo v meste Nitra Ich celková kapacita je 5460 osôb,“ skonštatoval Brázdil.



V Nitrianskom okrese je evidovaných aj 768 jednoduchých úkrytov v pivniciach a suterénnych priestoroch. Ich celková kapacita je 154.219 osôb. „V správe OÚ Nitra je jeden plynotesný úkryt aj priamo pod budovou úradu a jeden odolný úkryt na Kasalovej ulici v Nitre. Ide o chránené pracovisko a slúži výlučne pre potreby orgánov krízového riadenia, napríklad krízového štábu či bezpečnostnej rady,“ povedal Brázdil.