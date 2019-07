Po novootvorenom úseku Svätojakubskej cesty prejdú prví pútnici

Nitriansky úsek Svätojakubskej cesty je rozdelený do šiestich etáp. Ich celková dĺžka je zhruba 129 kilometrov, ktoré by mali pútnici prejsť za približne 38 hodín.

Nitra 17. júla (TASR) – Prví svätojakubskí pútnici absolvujú počas tohto týždňa úsek Svätojakubskej cesty - Camino de Santiago prechádzajúci územím Nitrianskej diecézy. Pútnici putujú z Banskej Štiavnice až do Viedne pod vedením koordinátora putovania Castora Enrique Sancheza Rodrigueza. „V rámci podujatia sa uskutoční aj otvorenie záverečného úseku slovenskej vetvy Svätojakubskej cesty z Trnavy do Bratislavy až na hranicu s Rakúskom,“ informoval hovorca Biskupstva Nitra Tibor Ujlacký. Do Nitry ku kostolu sv. Michala v Dražovciach dorazia pútnici vo štvrtok 18. júla.



Nitriansky úsek Svätojakubskej cesty je rozdelený do šiestich etáp. Ich celková dĺžka je zhruba 129 kilometrov, ktoré by mali pútnici prejsť za približne 38 hodín. Úsek prechádza zväčša po existujúcich značených turistických chodníkoch prírodným prostredím pohoria Tribeč a Zoborských vrchov. Na trase sa nachádzajú významné sakrálne a kultúrno-historické pamiatky, ktoré sú prístupné. „Úsek spĺňa kritériá, ktoré ponúka Svätojakubská cesta po trasách v celej Európe. Vďaka nim môže každý pútnik prehlbovať svoje duchovno, spoznávať históriu a obdivovať krásy prírody,“ uviedol Ujlacký.



Centrálnym bodom úseku, prechádzajúcim územím Nitrianskej diecézy, je mesto Nitra, kde si pútnici môžu v mestskom Turistickom a informačnom centre zakúpiť pútnický bedeker, kredenciál a kde získajú aj pútnické pečiatky. Úsek cesty bol otvorený 21. októbra minulého roka, značenie bude v spolupráci s Klubom slovenských turistov ukončené v priebehu tohto roka. V meste Nitra boli ako súčasť značenia pred vybranými chrámami do dlažby osadené bronzové mušle symbolizujúce Svätojakubskú cestu. Na Svätoplukovom námestí bola osadená bronzová pamätná tabuľa na mieste, kde v minulosti stál bývalý farský kostol zasvätený sv. Jakubovi.