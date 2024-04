Po revitalizácii parku v Nitre spustia aj Žabiu fontánu

Nitra 24. apríla (TASR) - Žabiu fontánu, ktorá bola desaťročia súčasťou mestského parku v Nitre, mesto spustí opäť do prevádzky. Stane sa tak po rozsiahlej revitalizácii parku.



Ako uviedla radnica, Žabia fontána tento týždeň úspešne prešla skúšobným testom. "Naplnili sme ju vodou a tú sme následne dostali do jej obehovej sústavy. Skúšky dopadli na jednotku, žabky v parku tak budú už čoskoro chrliť prúdy vody," informoval mestský úrad.



Súčasťou testovaných technológií je aj retenčná nádrž, ktorá dokáže zadržať až sedem kubíkov vody. Trysky v spodnej časti fontány udržiavajú stálu hladinu vody, a to aj v horúcich letných dňoch, kedy sa voda môže rýchlejšie odparovať. Je tiež možné upravovať výšku výstreku.



Fungovanie žabej fontány regulujú časové hodiny. "Súčasťou fontány je modul GSM, ktorým dokážeme žabiu fontánu ovládať na diaľku jednoduchým zadaním príkazu do mobilu. Ovládať žabky môžu len overené mobily, takže spustiť cez svoj mobil ju nemôže úplne hocikto," doplnila radnica.



Žabia fontána pochádza z roku 1935 a je dielom nitrianskeho sochára Júliusa Bártfaya. "Pre Nitranov je legendou, bez nej si svoj park nevedia predstaviť. Aj preto sme pri obnove parku vždy rátali s jej zachovaním. Súčasťou revitalizácie parku v celkovej hodnote viac ako šesť miliónov eur bolo aj doplnenie ďalších vodných prvkov, ktoré rovnako ako fontánu, spustíme od mája," dodal magistrát.