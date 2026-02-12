Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitra po zimnom období začala s opravami ciest

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Postupne sa opravujú komunikácie na Železničiarskej, Popradskej a Dolnočermánskej ulici.

Autor TASR
Nitra 12. februára (TASR) - Mesto Nitra začalo po zimnom období s postupnou rekonštrukciou ciest. Ako uviedla radnica, opravy už prebiehajú a realizujú sa podľa stanovených priorít.

Postupne sa opravujú komunikácie na Železničiarskej, Popradskej a Dolnočermánskej ulici. Rekonštrukčné práce prebehnú aj na uliciach B. Slančíkovej a K rieke i na II. etape na Hviezdoslavovej ulici. „Niektoré úseky už sú hotové, ďalšie pribúdajú každý deň,“ informoval mestský úrad.

Podľa radnice asfaltéri a murári pracujú naplno, často aj v noci. „Stavebné práce chceme zvládnuť čo najskôr a čo najmenej obmedziť premávku. Počas tejto zimy boli naozaj nízke teploty a práce na obnove ciest sú potrebné,“ doplnil magistrát.
