Počet turistov v Nitre výrazne poklesol, ubudli najmä zahraniční

Nitra 19. augusta (TASR) – O vyše 50 percent poklesol v Nitre v období od polovice mája do konca júla počet turistov, ktorým Turistické informačné centrum (TIC) poskytlo služby a informácie. Návštevníci sa podľa slov Terezy Zaujecovej z Turistického informačného centra Nitra zaujímali najmä o to, ktoré služby sú v aktuálnom čase dostupné, aké sú v Nitre obmedzenia v súvislosti s pandémiou, či sa dajú navštíviť turistické atrakcie alebo kedy začne premávať turistický vláčik.



TIC Nitra, ktoré patrí pod mestský úrad, bolo od 13. marca do 18. mája z dôvodu pandémie zatvorené. Informácie a služby pracovníci centra naďalej poskytovali zákazníkom telefonicky a mailom, aktuálne informácie o jednotlivých službách a prevádzkach v meste zároveň prinášali na webovom portáli či sociálnych sieťach. Zároveň sa usilovali predstaviť obyvateľom mesta možnosti trávenia voľného času v Nitre a v jej okolí, prinášali rôzne zaujímavosti, turistické trasy a výlety. Zároveň na webe pripravovali malé kvízy na rôzne témy obsahovo spojené s mestom.



Po znovuotvorení prevádzky začali do TIC prichádzať najmä ľudia z Nitry a blízkeho okolia, z času na čas sa vyskytli aj turisti z iných kútov Slovenska. „Celkovo sme podľa štatistiky od 18. mája do 31. júla poskytli služby a informácie 3072 klientom,“ povedala Zaujecová. V rovnakom období minulého roka evidovali pracovníci TIC 7440 záujemcov o služby. Postupne sa obnovil aj záujem o sprievodcovské služby, prehliadky po meste absolvovalo v sledovanom období 165 turistov. Najväčší záujem mali o okruh po Hornom meste a tí, ktorí už Nitriansky hrad videli, si chceli so sprievodcom pozrieť aj Dolné mesto.



Oproti minulému roku výrazne poklesol počet zahraničných turistov. „V sezóne poznačenej cestovateľskými obmedzeniami prichádzajú turisti väčšinou z Českej republiky, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Španielska, mali sme aj návštevníkov z Kolumbie,“ potvrdila Zaujecová.



Turistické informačné centrum pripravilo v tomto roku v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu projekt Like a local. Ide o nové zážitkové sprevádzanie s miestnymi nadšencami, ako aj s profesionálnymi sprievodcami. „Pôvodne sme s týmito prehliadkami chceli začať ešte v máji. Z dôvodu vyhláseného výnimočného stavu sme pôvodne plánované sprevádzania museli presunúť z májových termínov na jún,“ konštatovala Zaujcová.



Každý mesiac majú záujemcovia možnosť spoznať nové zaujímavé miesta, tajomné zákutia Zoborských vrchov, pozrieť sa na Nitru detskými očami alebo spoznať strašidelné záhady mesta. „Najväčší záujem registrujeme zatiaľ o strašidelné záhady mesta a sprevádzanie po Nitre detskými očami s malým Leom,“ zhodnotila Zaujecová.