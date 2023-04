Podľa analýzy nemusí ísť na skládku v Nitre takmer polovica komunálu

Nitra 26. apríla (TASR) - Analýza komunálneho odpadu, ktorú vykonali študenti nitrianskych univerzít ukázala, že 40 percent vyvezených odpadkov by nemuselo skončiť na skládke. Pri príležitosti Dňa Zeme vykonali rozbor študenti Univerzity Konštantína filozofa (UKF) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU).



Na analýzu poslúžili dve 1200-kilogramové vzorky zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov a zo sídliska Klokočina v Nitre. "Študenti odpad správne separovali do pripravených vriec a na záver roztriedené druhy odpadu odvážili. Keby obyvatelia vybraných častí mesta pristupovali k triedeniu komunálneho odpadu zodpovednejšie, tak zo sledovanej kopy, by reálne skládkovaných bolo o približne 40 percent komunálnych odpadov menej," uviedli Zuzana Pucherová a Imrich Jakab z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF.



Ako doplnili, pre účastníkov analýzy bolo prekvapením, že v čase zdražovania potravín sa v zmesovom komunálnom odpade nachádzalo pomerne vysoké množstvo neskonzumovaných, ešte nerozbalených potravín, vrátane mäsa. "Spolu to bolo viac ako 60 kilogramov. Našli sme aj 40 kilogramov skla, 72 kilogramov textilu a obuvi, 69 kilogramov plastu a 35 kilogramov papiera. Všetky tieto komodity komunálneho odpadu môžeme v Nitre separovať," zdôraznili účastníci analýzy. Pozitívnym zistením podľa nich bolo, že v 1,2-tonovej vzorke zmesového komunálneho odpadu zo sídliska našli iba štyri PET fľaše a deväť nápojových plechoviek s logom Z.