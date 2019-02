Poslanec Nitry kritizoval výber vedúceho odboru transparentnosti

Podľa poradcu pre komunikáciu mesta Henricha Vargu vznikli v novej organizačnej štruktúre tri vedúce pozície a štyri referentské miesta.

Nitra 10. februára (TASR) – Na Mestskom úrade v Nitre nastali zmeny organizačnej štruktúry úradu. Pribudli nové odbory, vznikli nové pracovné miesta. Nie všetci poslanci mestského zastupiteľstva prijali tieto zmeny pozitívne. Upozorňujú na to, že v rozpočte mesta nie sú schválené finančné prostriedky na zvýšené mzdové náklady. Podľa poradcu pre komunikáciu mesta Henricha Vargu vznikli v novej organizačnej štruktúre tri vedúce pozície a štyri referentské miesta. „Nakoľko nie sú všetky vzniknuté pracovné pozície obsadené, nie je možné vyčísliť výšku mzdových nákladov. V rozpočte na rok 2019 uvedené pozície rozpočtované nie sú,“ potvrdil Varga.



Krátko po nástupe nového vedenia mesta vznikla nová pozícia poradcu pre komunikáciu mesta. Ten dočasne vykonáva aj funkciu hovorcu, na ktorú hľadá mesto záujemcu. Súčasne plánuje obsadiť pozíciu fotografa a grafika. V rámci novej organizačnej štruktúry úradu vznikol nový Odbor projektového a strategického riadenia, pod ktorý bol začlenený zaniknutý referát projektového manažmentu pod kanceláriou primátora. Pribudol nový Odbor inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti, Odbor komunikácie a propagácie a Odbor mestského rozvoja a cestovného ruchu. Zanikol Útvar propagácie a cestovného ruchu.



Novým vedúcim Odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti sa stal Martin Horák, ktorý bol súčasťou predvolebného tímu Hattas – Zmena pre Nitru. Poslanec Štefan Štefek upozornil na netransparentné výberové konanie v súvislosti s obsadením postu vedúceho transparentného riadenia. „Výberové konanie bolo vypísané 18. decembra s tým, že uchádzači môžu doručiť svoje žiadosti do 27. decembra. Z desiatich dní boli dva víkendové a tri vianočné sviatky. Takýmto spôsobom vypísať výberové konanie, to som na tomto meste ešte asi ani nezažil. Toto je výberové konanie na spôsob náš človek," povedal Štefek, ktorý bol v minulosti niekoľko rokov viceprimátorom. Prednosta mestského úradu Ján Odzgan je presvedčený, že päť pracovných dní bol dostatočne dlhý čas, čoho dôkazom je aj päť prihlášok na tento post.