Nitra podporí dotáciami kultúrne podujatia i ochranu pamiatok
Mestské dotácie pomôžu pri organizovaní veľkých i menších komunitných kultúrnych podujatí v Nitre.
Autor TASR
Nitra 19. marca (TASR) - Mesto Nitra finančne podporí realizáciu kultúrnych podujatí i aktivity zamerané na ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností. Mestskí poslanci schválili poskytnutie dotácií na svojom marcovom rokovaní.
Ako informoval mestský úrad, v tohtoročnom rozpočte je pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel vyčlenených 80.000 eur. Ďalších 20.000 eur je určených na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.
Mestské dotácie pomôžu pri organizovaní veľkých i menších komunitných kultúrnych podujatí v Nitre. „Zámerom podpory je rozvoj kultúry, spestrenie a rozšírenie žánrov a podujatí realizovaných na území mesta,“ uviedla radnica.
Podpora pri ochrane a obnove kultúrnych pamiatok a pamätihodností je zameraná na výskum, zachovanie, reštaurovanie i využívanie a prezentáciou národných kultúrnych pamiatok. „Dotácie slúžia aj na ochranu a prezentáciu významných archeologických nálezísk, nálezov či rekonštrukcií dobových architektúr na území Nitry,“ doplnil magistrát.
Ako informoval mestský úrad, v tohtoročnom rozpočte je pre cieľovú oblasť kultúra a kreatívny priemysel vyčlenených 80.000 eur. Ďalších 20.000 eur je určených na kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.
Mestské dotácie pomôžu pri organizovaní veľkých i menších komunitných kultúrnych podujatí v Nitre. „Zámerom podpory je rozvoj kultúry, spestrenie a rozšírenie žánrov a podujatí realizovaných na území mesta,“ uviedla radnica.
Podpora pri ochrane a obnove kultúrnych pamiatok a pamätihodností je zameraná na výskum, zachovanie, reštaurovanie i využívanie a prezentáciou národných kultúrnych pamiatok. „Dotácie slúžia aj na ochranu a prezentáciu významných archeologických nálezísk, nálezov či rekonštrukcií dobových architektúr na území Nitry,“ doplnil magistrát.