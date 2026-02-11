< sekcia Regióny
Nitra podporí dotáciami projekty, ktoré pomáhajú znevýhodneným ľuďom
Autor TASR
Nitra 11. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne dotácie ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Ako informoval, z dotačného programu Podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov na tento účel vyčlenil 52.500 eur.
Kraj podporí projekty, ktoré prinášajú konkrétnu pomoc priamo do komunít. „Žiadosti o dotácie môžu posielať organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti, poskytujú verejnoprospešné služby alebo podporujú zamestnanosť,“ uviedol Úrad NSK.
Žiadatelia môžu na jeden projekt získať 3000 eur bez nutnosti spolufinancovania. „Podporené aktivity môžu byť realizované od 1. januára do 31. októbra 2026. Výzva je otvorená do piatku 27. februára 2026 do 14.00 h,“ doplnil NSK.
