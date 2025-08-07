< sekcia Regióny
Nitra podporí dotáciami projekty zamerané na prácu s mládežou
Radnica poskytne financie na aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie mladých, na spoluprácu v komunitách či podporu duševného zdravia a prevenciu rizikového správania.
Autor TASR
Nitra 7. augusta (TASR) - Mesto Nitra podporí dotáciami projekty, ktoré sú zamerané na prácu s mládežou. Ako informoval mestský úrad, žiadosti je možné predkladať elektronicky do 18. augusta, maximálna výška dotácie na jeden projekt je 2500 eur.
Radnica poskytne financie na aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie mladých, na spoluprácu v komunitách či podporu duševného zdravia a prevenciu rizikového správania. „Dotácie sú určené aj na tvorivé dielne, dobrovoľníctvo a komunitné aktivity, na podporu inklúzie a boj proti extrémizmu a xenofóbii,“ pripomenula radnica.
Mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo na podporu projektov zameraných na prácu s mládežou celkovú sumu 20.000 eur. „Výška schválenej dotácie pre jednotlivé projekty bude stanovená na základe ich kvality a odporúčaní hodnotiacej komisie. Cieľom je podporiť čo najväčší počet kvalitných iniciatív. Preto môže byť výška podpory na konkrétny projekt znížená oproti požadovanej sume,“ uviedol magistrát.
