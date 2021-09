Nitra podporí dotáciami športové kluby i znevýhodnených športovcov

Nitra 29. septembra (TASR) – Športové kluby i zdravotne znevýhodnení športovci v Nitre majú už iba necelé dva dni na to, aby mesto požiadali o dotácie na svoju činnosť. Svoje žiadosti môžu na mestský úrad posielať do 30. septembra.



Dotácie pre športové kluby sú určené na nákup športového vybavenia a náčinia a na ich materiálno-technické zabezpečenie. Maximálna výška dotácie pridelenej jednému žiadateľovi je 1000 eur. "Pre pandémiu sa v tomto roku neuskutočnilo viacero športových podujatí, ktoré tým pádom neboli podporené ani mestskými dotáciami. Som rád, že športovci o tieto peniaze neprídu, ale môžu ich využiť práve ma materiálne a technické zabezpečenie svojej činnosti," skonštatoval viceprimátor Daniel Balko.



Podľa jeho slov sa mesto v tomto roku rozhodlo vniesť systém aj do podpory zdravotne znevýhodnených športovcov. Vytvorilo preto dotačnú schému, v rámci ktorej sa budú môcť uchádzať o finančnú dotáciu. "Mesto týchto športovcov podporovalo aj v minulosti, vďaka novému dotačnému systému však budú vopred a presne vedieť, aké kritériá majú spĺňať, aby pomoc od magistrátu získali," doplnil Balko.



Športovo znevýhodnení športovci môžu žiadať dotácie napríklad na nákup športového vybavenia, na cestovné výdavky, mzdy trénerom, na prenájmy športovísk a ďalšie náklady, ktoré súvisia so športovou činnosťou. "O pridelení dotácie rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh Komisie pre šport," informoval mestský úrad.