Nitra podporí dotáciami starostlivosť o kultúrne pamiatky

Nitra 12. októbra (TASR) – Podnikatelia, ktorí sa starajú o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, môžu požiadať nitriansku radnicu o dotácie. Tie sú určené predovšetkým na ich výskum, obnovu a reštaurovanie.



Ako informoval mestský úrad, maximálna výška podpory je 40.000 eur, povinné je päťpercentné spolufinancovanie. „Žiadosti je nutné poslať najneskôr do 5. novembra. Projekt sa musí realizovať v období od 1. januára do 28. decembra 2022,“ uviedol magistrát.



Mestské dotácie budú smerovať hlavne do projektov zameraných na obnovu pamiatok, ktoré ležia na exponovanom mieste alebo vo významnom centre cestovného ruchu. K prioritám patrí aj starostlivosť o objekty v kritickom technickom stave a o sakrálne pamiatky. Mesto tiež podporuje využívanie tradičných stavebných technológií a reštaurátorských prác.