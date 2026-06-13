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Nitra podporí dotáciami vzdelávacie aktivity pre mladých
Poslanci na svojom júnovom rokovaní na tento účel odsúhlasili dotácie v hodnote 20.000 eur.
Autor TASR
Nitra 13. júna (TASR) - Mesto Nitra podporí dotáciami aktivity zamerané na formálne aj neformálne vzdelávanie mladých. Poslanci na svojom júnovom rokovaní na tento účel odsúhlasili dotácie v hodnote 20.000 eur.
Ako informovala radnica, financie pôjdu napríklad na aktivity pre mladých, prevenciu šikany, dobrovoľníctvo či inklúziu. „V rámci dotačnej výzvy boli stanovené viaceré priority. Je medzi nimi participácia detí a mladých na živote komunity a verejnom dianí, podpora duševného zdravia a prevencia psychických ťažkostí,“ uviedol mestský úrad.
Ďalšími podporovanými aktivitami sú tiež prevencia rizikového správania, extrémizmu, radikalizácie a xenofóbie, posilňovanie digitálnej gramotnosti a bezpečného správania v online prostredí. „Medzi úspešnými podporenými projektmi sú tiež tie, ktoré sa zameriavajú na inklúziu detí a mládeže z marginalizovaných, sociálne znevýhodnených skupín a cudzincov, rozvoj dobrovoľníctva, neformálne vzdelávanie i vytváranie komunít a bezpečných priestorov,“ doplnil magistrát.
Ako informovala radnica, financie pôjdu napríklad na aktivity pre mladých, prevenciu šikany, dobrovoľníctvo či inklúziu. „V rámci dotačnej výzvy boli stanovené viaceré priority. Je medzi nimi participácia detí a mladých na živote komunity a verejnom dianí, podpora duševného zdravia a prevencia psychických ťažkostí,“ uviedol mestský úrad.
Ďalšími podporovanými aktivitami sú tiež prevencia rizikového správania, extrémizmu, radikalizácie a xenofóbie, posilňovanie digitálnej gramotnosti a bezpečného správania v online prostredí. „Medzi úspešnými podporenými projektmi sú tiež tie, ktoré sa zameriavajú na inklúziu detí a mládeže z marginalizovaných, sociálne znevýhodnených skupín a cudzincov, rozvoj dobrovoľníctva, neformálne vzdelávanie i vytváranie komunít a bezpečných priestorov,“ doplnil magistrát.