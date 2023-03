Nitra podporí projekty zamerané na inovatívne vzdelávanie

Nitra 31. marca (TASR) - Inovatívne projekty zamerané na vzdelávanie mladých ľudí môžu získať podporu z Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN). Ako informovala nadácia, uzávierka žiadostí je 4. mája.



Do grantovej výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie so sídlom v okrese Nitra. "Môžu to byť školy, vzdelávacie organizácie, ale aj neformálne skupiny minimálne troch občanov. V grantovom programe sú vítané projekty, ktoré sú zamerané na podporu inovatívnych foriem formálneho aj neformálneho vzdelávania v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky, ktoré prepája teóriu s praxou," uviedla NKN.



Úspešní žiadatelia môžu získať na realizáciu svojho zámeru grant v hodnote 1500 eur. Využiť ich môžu na získanie vedomostí a skúseností pri uplatnení sa na trhu práce. "Môže ísť napríklad o aktivity zamerané na technické myslenie, ktoré umožňuje tvorivo uvažovať, konštruovať a riešiť jednoduché technické problémy. Podporíme aj vytvorenie a vybavenie technických kútikov, učební techniky, prezentácie a praktické školenia nových technológií s využitím v praxi," konštatuje sa v zverejnenej grantovej výzve.