Nitra podporí projekty zamerané na ochranu životného prostredia
Grantovú výzvu s názvom Eko ďalej Nitra v týchto dňoch zverejnila Nitrianska komunitná nadácia (NKN).
Autor TASR
Nitra 2. marca (TASR) - Organizácie i neformálne skupiny občanov v Nitre môžu získať financie na verejnoprospešné projekty zamerané na ochranu prírody a životného prostredia. Grantovú výzvu s názvom Eko ďalej Nitra v týchto dňoch zverejnila Nitrianska komunitná nadácia (NKN).
Ako sa v nej konštatuje, maximálna výška grantu je 3000 eur na jeden projekt. Ten musí byť realizovaný na území Nitry. „Cieľom grantového programu je podporovať verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady občanov mesta Nitra pri zvyšovaní a ochrany biodiverzity, znižovaní emisií oxidu uhličitého a prispôsobenia sa klimatickej zmene,“ informovala NKN.
Granty z programu sú určené aj na minimalizáciu tvorby odpadu, zefektívnenie separovaného zberu i na zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov mesta. „Máme ambíciu motivovať občanov, aby aktívne participovali pri ochrane a tvorbe životného prostredia a tým zlepšovali kvalitu života v Nitre. Uzávierka predkladania projektov je 30. marca,“ uviedla nadácia.
