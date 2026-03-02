Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Regióny

Nitra podporí projekty zamerané na ochranu životného prostredia

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Grantovú výzvu s názvom Eko ďalej Nitra v týchto dňoch zverejnila Nitrianska komunitná nadácia (NKN).

Autor TASR
Nitra 2. marca (TASR) - Organizácie i neformálne skupiny občanov v Nitre môžu získať financie na verejnoprospešné projekty zamerané na ochranu prírody a životného prostredia. Grantovú výzvu s názvom Eko ďalej Nitra v týchto dňoch zverejnila Nitrianska komunitná nadácia (NKN).

Ako sa v nej konštatuje, maximálna výška grantu je 3000 eur na jeden projekt. Ten musí byť realizovaný na území Nitry. „Cieľom grantového programu je podporovať verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady občanov mesta Nitra pri zvyšovaní a ochrany biodiverzity, znižovaní emisií oxidu uhličitého a prispôsobenia sa klimatickej zmene,“ informovala NKN.

Granty z programu sú určené aj na minimalizáciu tvorby odpadu, zefektívnenie separovaného zberu i na zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov mesta. „Máme ambíciu motivovať občanov, aby aktívne participovali pri ochrane a tvorbe životného prostredia a tým zlepšovali kvalitu života v Nitre. Uzávierka predkladania projektov je 30. marca,“ uviedla nadácia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania