Nitra podporí sociálnu oblasť a zdravie dotáciami v hodnote 60.000 eur

Nitra 4. marca (TASR) - Mesto Nitra vyhlásilo verejnú výzvu na čerpanie dotácií, ktoré sú určené na sociálnu oblasť a verejné zdravie. Ako informovala radnica, žiadosti je potrebné podať najneskôr do 14. marca.



V mestskom rozpočte je na sociálnu oblasť a podporu verejného zdravia vyčlenených 30.000 eur. Rovnaká suma pôjde aj na prevenciu sociálno-patologických javov.



Dotácie podporia viaceré oblasti. "Prvou je prístupnosť v meste, do ktorej patria aktivity zamerané na odstraňovanie bariér či podpora ľudí so zdravotným postihnutím. Ďalšie oblasti sa týkajú pomoci pre rodiny s deťmi, podpory pre seniorov či integrácie Rómov," uviedol mestský úrad.