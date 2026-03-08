< sekcia Regióny
Nitra podporí šport, kultúru a cestovný ruch dotáciami 625.000 eur
Autor TASR
Nitra 8. marca (TASR) - Mesto Nitra podporí projekty v oblasti športu, kultúry a cestovného ruchu dotáciami v sume 625.000 eur. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí schválili pridelenie finančných prostriedkov pre jednotlivých žiadateľov.
Návrh na pridelenie dotácií v oblasti športu vychádzal z rozpočtu mesta Nitra, kde je na podporu telesnej kultúry vyčlenená suma 520.000 eur. Mestskí poslanci rozhodli, že z tejto sumy pôjde 230.000 eur na podporu strategických športov, z toho 150.000 eur na kolektívne a 80.000 eur na individuálne športy.
Na ostatné športy je určená dotácia vo výške 260.000 eur, z toho 150.000 eur na kolektívne a 110.000 na individuálne športy. Organizáciu športových podujatí podporí samospráva sumou 27.000 eur. Neprerozdelená suma 3000 eur je určená na účely pridelenia dotácií pre zdravotne znevýhodnených športovcov.
Cestovný ruch podporí samospráva sumou 8000 eur. O dotáciu v určenom termíne požiadalo osem žiadateľov. Prioritami na rok 2026 sú rozvoj udržateľného mestského cestovného ruchu v novej kvalite a rozvoj Cyrilo-metodskej cesty.
V oblasti kultúry podporí mesto dotáciami vo výške 80.000 eur kultúru a kreatívny priemysel a sumou 20.000 eur kultúrne pamiatky a pamätihodnosti. K termínu uzávierky prijímania žiadostí bolo prijatých spolu 68 platných žiadostí, z toho 17 sa týkalo realizácie strategických kultúrnych podujatí, 45 realizácie podujatí miestneho charakteru, komunitných aktivít, celoročnej činnosti a tvorby a kreatívneho priemyslu. Na obnovu a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a pamätihodností sa o dotáciu uchádzalo šesť žiadateľov.
