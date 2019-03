Nitra pokračuje v príprave kreatívneho centra, chystá rôzne projekty

Plánované Kreatívne centrum v Nitre by po dokončení malo poskytovať služby otvoreného ateliéru, kreatívneho inkubátora a akcelerátora pre fyzické i právnické osoby.

Nitra 23. marca (TASR) – Nitrianska radnica pokračuje v prípravách kreatívneho centra, ktoré má vyrásť v bývalých kasárňach pod Zoborom. Jeho súčasťou má byť aj budova niekdajšieho Kina Palace v centre mesta.



V rámci projektu, ktorý sa pripravuje už od roku 2017, by mala vzniknúť v areáli kasární nová mestská štvrť so zameraním na oblasť kultúry a kreatívnych odvetví. Podľa projektového zámeru má byť nitrianske kreatívne centrum zamerané hlavne na vizuálne umenie, hudbu, scénické umenie, dizajn, reklamu a marketing, literatúru a remeslá so zreteľom na európske kultúrne dedičstvo.



Vybudovanie centra má byť zabezpečené prostredníctvom financií z európskych fondov. Počíta sa s celkovým objemom prostriedkov v hodnote 20.600.000 eur a s päťpercentným spolufinancovaním zo zdrojov mesta vo výške 1.030.000 eur. "Momentálne sú financie na to, aby sa mohla spraviť projektová dokumentácia pre budovy v kasárňach a architektonická súťaž na objekt bývalého Kina Palace, na ktoré sa tiež následne spracuje projektová dokumentácia. Na tento účel je alokovaných približne 300.000 eur," uviedol primátor Marek Hattas.



Ako doplnil, oproti pôvodnému zámeru došlo k zámene niektorých budov, v ktorých má byť kreatívne centrum zriadené. "Rozhodli sme sa tak preto, že je jednoduchšie spraviť projektovú dokumentáciu na budovy, ktoré nie sú pamiatkovo chránené a majú majetkovo a právne usporiadané pozemky. Celkovo to bude šesť budov spolu s Kinom Palace. Malo by to všetko do seba pekne zapadať, pretože momentálne je už vo výstavbe aj materská škôlka, ktorá sa bude v tomto priestore nachádzať a mala by byť zameraná aj na kreativitu malých detí," vysvetlil Hattas.



Ako pripomenul, mesto sa rozhodlo maximálne podporovať kultúrnu infraštruktúru. "Z rôznych dotazníkov a prieskumov vidíme, že kultúrna obec tu nemá svoje priestory. Potrebujeme budovať kapacity pre kreatívny priemysel, pre kultúru, preto sme sa pustili do tohto projektu. Na podporu kultúrnych aktivít však chceme využívať aj ďalšie mechanizmy, napríklad Nórske fondy. Takže tento projekt nie je jediným nástrojom ako oživiť kultúru v Nitre," skonštatoval primátor.



Nové centrum by sa podľa jeho slov nemalo zaradiť k inštitúciám, ktoré budú odkázané na dotácie z mestského rozpočtu. "Kreatívny priemysel je dobrý v tom, že ak sa správne nastaví, tak sa dokáže samofinancovať, a to je naším cieľom. Napríklad v Kine Palace chceme spraviť modernú multifunkčnú sálu. Ak nám to vyjde, tak by to mala byť špičková multifunkčná sála, ktorá si na seba dokáže určite zarobiť a bude hodná toho, že je v centre mesta," povedal Hattas.



Plánované Kreatívne centrum v Nitre by po dokončení malo poskytovať služby otvoreného ateliéru, kreatívneho inkubátora a akcelerátora pre fyzické i právnické osoby. Poskytovať bude aj networkingové služby a služby zvýhodneného dlhodobého prenájmu pracovných priestorov a technológií.