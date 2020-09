Nitra ponechá letné kúpalisko otvorené do 13. septembra

Nitra 4. septembra (TASR) – Prevádzka nitrianskeho letného kúpaliska ani po prázdninách nekončí. Ako oznámila radnica, pre návštevníkov bude k dispozícii do 13. septembra.



Podľa slov hovorcu mesta Tomáša Holúbeka tak magistrát vyhovel požiadavkám občanov. „Pri rozhodovaní sa tiež brala do úvahy predpoveď počasia, ktorá najbližšie dni sľubuje relatívne teplé septembrové dni. Zohľadnil sa tiež fakt, že sezóna 2020 sa na kúpalisku začala pre pandémiu nového koronavírusu s miernym oneskorením,“ povedal Holúbek.



Ako pripomenul, kúpalisko bude v septembri fungovať s upravenými otváracími hodinami. „Otvárať sa bude o 11.00 h a zatvárať o 18.30 h. Ak by prišiel daždivý deň, brány kúpaliska sa samozrejme neotvoria,“ dodal Holúbek.