Ponitrianske múzeum obohatí svoju ponuku o výtvarné výstavy

Nitra 27. februára (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo cyklus výstav, prostredníctvom ktorých predstaví diela výtvarníčok z nitrianskeho regiónu. V rámci troch expozícií bude od marca do septembra prezentovať tvorbu štyroch umelkýň.



Ako uviedli organizátori, prvou bude výstava s názvom Obidve. V termíne od 3. marca do 29. apríla predstaví diela Eleny Nittnausovej a Miloslavy Salanciovej. "Obe umelkyne sú absolventkami Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. Pôsobili ako učiteľky výtvarnej výchovy, založili celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Svet ticha, zorganizovali desať ročníkov prezentácií detskej projektovej výtvarnej tvorby. Sú spoluautorkami vysokoškolských metodických publikácií, tiež lektorovali učebnice výtvarnej výchovy pre žiakov základných škôl. Obe žijú a tvoria v Nitre," uviedla kurátorka výstav Marta Hučková Kocianová.



Vesmír a svet ako znak je názov druhej výstavy, ktorú Ponitrianske múzeum sprístupní od 5. mája do 1. júla. Svoje diela na nej bude prezentovať Marta Horníková. V termíne od 7. júla do 20. septembra bude vo Veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea inštalovaná výstava Promenáda mojím svetom, ktorá predstaví tvorbu Alexandry Geschwandtnerovej.