Ponitrianske múzeum predstavuje trofeje raticovej zveri a lebky šeliem

Nitra 11. mája (TASR) – Trofeje raticovej zveri a lebky šeliem ulovených v poľovníckej sezóne 2019/2020 predstavuje Ponitrianske múzeum v Nitre. Výstava prezentuje výsledky chovateľskej práce poľovníkov. „Vystavované trofeje sú odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver ako zložky prírodného bohatstva SR,“ uviedla Ľubica Packová–Zahradárová z Ponitrianskeho múzea. Výstava bude otvorená do 24. mája. Ponitrianske múzeum je opäť otvorené od 6. mája, v platnosti naďalej zostávajú protiepidemiologické zásady.



Návštevníci môžu v priestoroch múzea vidieť trofeje jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej zveri. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Trofeje dopĺňajú preparáty poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.



Poľovníctvo nie je len lov zveri, ale aj jej ochrana, chov a zušľachťovanie. „Lov bol všeobecnou praktikou od praveku až do stredoveku. Výsadou vyvolených sa stal až neskôr - zúžil sa na vlastníkov lesov a pôdy a ich súhlas. V 50. rokoch 20. storočia poľovníctvo zľudovelo, s čím súvisel nárast poľovníkov z radov bežných občanov,“ skonštatovala Packová-Zahradárová. V súčasnosti patrí riadenie poľovníctva Nitrianskeho okresu do pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre.