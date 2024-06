Ponitrianske múzeum pripravuje Žiacku konferenciu

Nitra 11. júna (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje Žiacku konferenciu, ktorá sa bude konať pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry. Ten bol vyhlásený 5. júla 2023 v Nitre počas národnej cyrilo-metodskej púte.



Ako uviedlo múzeum, konferencia je určená žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl na území Nitrianskeho kraja. "Uplatňujú sa na nej prvky rovesníckeho vzdelávania. To znamená, že prednášajúcimi budú žiaci, ktorí budú svoje výstupy prezentovať svojim rovesníkom," vysvetlili organizátori.



Žiaci si pre svoje prednášky môžu vybrať ľubovoľnú tému zo stanovených okruhov. "Sú medzi nimi osobnosti cirkevného a náboženského života v nitrianskom regióne, sakrálna architektúra v nitrianskom regióne, Cyrilo-metodská cesta, Mariánska cesta a Svätoštefanská tradícia," pripomenulo múzeum.



Prihlášky na Žiacku konferenciu je možné posielať do 28. júna, samotné podujatie sa bude konať 18. septembra 2024. "Žiacka konferencia vytvára jedinečný priestor na prezentáciu tém, ktoré sa venujú regionálnej histórii, sú zaujímavé a pomerne neznáme. Cieľom konferencie je nielen vzbudenie záujmu o históriu mesta a regiónu, ale aj príprava na ďalšie štúdium, na prácu s informáciami a s odbornou literatúrou, a to všetko prostredníctvom spracovania prezentácie s dôrazom na formu a obsah," doplnili organizátori.