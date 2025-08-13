< sekcia Regióny
Ponitrianske múzeum pripravuje druhý ročník Žiackej konferencie
Autor TASR
Nitra 13. augusta (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje druhý ročník Žiackej konferencie. Ako informovalo, konať sa bude 18. septembra. Podujatie je určené žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl na území Nitrianskeho kraja.
„Uplatňujú sa na nej prvky rovesníckeho vzdelávania. To znamená, že prednášajúcimi budú žiaci, ktorí budú svoje výstupy prezentovať svojim rovesníkom,“ vysvetlili organizátori.
Cieľom konferencie je vzbudenie záujmu detí o rodinnú históriu, ale aj o dejiny mesta či regiónu a tiež príprava na ďalšie štúdium prostredníctvom práce s informáciami a s odbornou literatúrou. „Žiaci sa zároveň naučia spracovať prezentácie s dôrazom na formu a obsah spolu s cibrením si rečníckeho prejavu,“ uviedlo múzeum.
Účastníci konferencie spracujú svoju rodinnú históriu či regionálne dejiny na základe vlastného výskumu s využitím rozhovorov s pamätníkmi, dobovej tlače či obecných a mestských kroník. „Žiaci sa tak pri mapovaní osudu svojich predkov stávajú dokumentaristami a zaznamenávajú svedectvá o tom, ako sa žilo v minulosti,“ pripomenuli organizátori.
Ako dodali, prihlášky na Žiacku konferenciu je možné posielať do 5. septembra. „Prezentované príspevky budú hodnotené odbornou komisiou. Zo všetkých prihlásených príspevkov bude zostavený elektronický zborník,“ doplnilo Ponitrianske múzeum.
