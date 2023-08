V Nitre sa budú môcť mladí ľudia zapojiť do zážitkového programu

Nitra 10. augusta (TASR) - Zážitkový program a neformálne vzdelávanie ponúkne mladým ľuďom projekt DEMOhráč, ktorý organizuje nitrianska radnica. Ako informovala, konať sa bude v Kultúrnom centre na Zobore od 15. do 16. augusta.



Do programu sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 14 do 25 rokov. "Rozšíria si v ňom obzory o demokracii, posilnia svoje schopnosti aktívne sa zapájať do občianskeho života a naučia sa pracovať v skupine. Cieľom je zvýšiť demokratické kompetencie a povedomie mládeže," pripomenul mestský úrad.



DEMOhráč je trojročný česko-slovenský projekt, do ktorého sa zapojilo aj mesto Nitra. "V rámci neho sme vytvorili metodiku vzdelávania k výchove, občianstvu a demokracii pre mládež s využitím metódy neformálneho vzdelávania, zážitkovej pedagogiky a larpu," vysvetlil viceprimátor Nitry Miloslav Špoták.