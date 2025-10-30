< sekcia Regióny
Nitra posilňuje počas víkendu autobusovú dopravu k Novému cintorínu
Autor TASR
Nitra 30. októbra (TASR) - Mesto Nitra počas nastávajúcich sviatkov posilňuje dopravu k Novému cintorínu. V dňoch 1. a 2. novembra bude premávať mimoriadna posilová linka P15 na trase Centrum, Mlyny - Cabajská - Nový cintorín a späť. K Novému cintorínu sa cestujúci dostanú aj linkou 26, ktorá bude jazdiť podľa štandardného cestovného poriadku, informovala radnica.
Mestská hromadná doprava bude do nedele 2. novembra premávať v upravenom režime. V piatok 31. októbra premávajú spoje ako v pracovný deň - deň školských prázdnin. V sobotu 1. novembra počas Sviatku všetkých svätých a v nedeľu 2. novembra počas Pamiatky zosnulých budú linky premávať ako v nedeľu a sviatky. Linky 16 a 17 nepremávajú, linka 23 nezachádza do Krškán, premávať bude posilová linka P15. Od pondelka 3. novembra budú všetky linky opäť jazdiť podľa bežných cestovných poriadkov.
Všetky mestské cintoríny v Nitre budú od 1. do 5. novembra otvorené nepretržite. Do 31. októbra sú mestské cintoríny otvorené o hodinu dlhšie, uzatvárajú sa o 20.00 h. Počas bežných dní sú cintoríny v jesenných a zimných mesiacoch otvorené do 19.00 h.
