Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025Meniny má Šimon a Simona
< sekcia Regióny

Nitra posilňuje počas víkendu autobusovú dopravu k Novému cintorínu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Mestská hromadná doprava bude do nedele 2. novembra premávať v upravenom režime. V piatok 31. októbra premávajú spoje ako v pracovný deň - deň školských prázdnin.

Autor TASR
Nitra 30. októbra (TASR) - Mesto Nitra počas nastávajúcich sviatkov posilňuje dopravu k Novému cintorínu. V dňoch 1. a 2. novembra bude premávať mimoriadna posilová linka P15 na trase Centrum, Mlyny - Cabajská - Nový cintorín a späť. K Novému cintorínu sa cestujúci dostanú aj linkou 26, ktorá bude jazdiť podľa štandardného cestovného poriadku, informovala radnica.

Mestská hromadná doprava bude do nedele 2. novembra premávať v upravenom režime. V piatok 31. októbra premávajú spoje ako v pracovný deň - deň školských prázdnin. V sobotu 1. novembra počas Sviatku všetkých svätých a v nedeľu 2. novembra počas Pamiatky zosnulých budú linky premávať ako v nedeľu a sviatky. Linky 16 a 17 nepremávajú, linka 23 nezachádza do Krškán, premávať bude posilová linka P15. Od pondelka 3. novembra budú všetky linky opäť jazdiť podľa bežných cestovných poriadkov.

Všetky mestské cintoríny v Nitre budú od 1. do 5. novembra otvorené nepretržite. Do 31. októbra sú mestské cintoríny otvorené o hodinu dlhšie, uzatvárajú sa o 20.00 h. Počas bežných dní sú cintoríny v jesenných a zimných mesiacoch otvorené do 19.00 h.
.

Neprehliadnite

Prezident: Martinská deklarácia bola zásadným postojom Slovákov

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník