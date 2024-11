Nitra posilňuje spoje MHD do mestskej časti Párovské Háje

Nitra 25. novembra (TASR) - Mesto Nitra v spolupráci s poskytovateľom mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Nitre posilnia dopravu do mestskej časti Párovské Háje. Urobia tak na základe množstva žiadostí od obyvateľov dynamicky sa rozvíjajúcej mestskej časti o posilnenie MHD. Rozšírenie obsluhy MHD odsúhlasili mestskí poslanci. "Zavedenie liniek zníži počet osobných áut smerujúcich z tejto lokality a odbremení najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina," zhodnotil prínos primátor Marek Hattas.



Spoje č. 11 do mestskej časti Párovské Háje začnú premávať od 15. decembra. Plán dopravnej obsluhy počíta s aspoň jedným spojom za hodinu, v čase špičky s dvoma. Doteraz jazdili autobusy raz za dve hodiny.



Mestská poslankyňa Jarmila Králová pripomenula, že kým v roku 2020 bývalo v Párovských Hájoch 1050 obyvateľov, o štyri roky neskôr sa ich počet zvýšil o polovicu na 1523 obyvateľov. "Reálne je tu však ešte viac ľudí, no nie všetci si sem stihli prehodiť trvalý pobyt," povedala Králová. K autobusom prímestskej dopravy musia obyvatelia tejto mestskej časti chodiť takmer 1,5 kilometra k hlavnej ceste, z ktorej nevedie do obývanej časti žiaden chodník.



Autobusy budú po novom zastavovať aj na doteraz nevyužívaných zastávkach MHD na Golianovej ulici na Čermáni pri obytnom komplexe Martinák. "Obyvatelia Južnej, Bottovej ulice a Čermánskeho námestia budú mať autobusové zastávky oveľa bližšie ako doteraz. Obe lokality spája to, že tu máme mladé rodiny, ktorým sa zavedením autobusovej dopravy zlepší kvalita bývania," skonštatoval primátor.



Dopravca navrhol pretrasovať linku číslo 9, ktorá bude k obytnému komplexu zachádzať. Linka netvorí nosný systém dopravnej obsluhy sídliska Klokočina, je len doplnkovou službou k ďalším linkám. Spoj bez nutnosti prestupovania spája Klokočinu so Zoborom a Polikliniku Klokočina so Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor. Toto spojenie ostane aj po novom zachované, keďže linka obslúži zastávku Mikovíniho. Dĺžka trvania jazdy sa zvýši len o dve minúty.