Nitra poskytne dotácie na aktivity zamerané na prácu s mládežou

Nitra 16. mája (TASR) – Mesto Nitra poskytne dotácie na projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a prácu s mládežou. V mestskom rozpočte je na tento účel vyčlenených 9000 eur.



O podporu na svoje projekty môžu požiadať občania i právnické subjekty, ktoré pôsobia na území Nitry. „Výzva je určená na projekty, ktoré súvisia s aktívnou prácou s mládežou, s doučovaním žiakov a so zlepšením ich duševného zdravia počas pandémie COVID-19. Využiť sa môžu aj na aktivity spojené so šírením povedomia o šikane, kyberšikane či s inkluzívnym vzdelávaním,“ informoval mestský úrad.



Ako pripomenula radnica, žiadosti o dotáciu pre oblasť vzdelávanie a práca s mládežou je možné podávať elektronicky do 31. mája. „Ukončenie realizácie aj s vyúčtovaním je najneskôr do 23. decembra 2021,“ konštatuje sa v grantovej výzve.