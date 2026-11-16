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Nitra poskytne dotácie na rozvoj sociálnych služieb a podporu zdravia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 10.000 eur.

Autor TASR
Nitra 16. novembra (TASR) - Mesto Nitra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2027 v oblasti sociálnych služieb a rozvoja verejného zdravia. Podporí projekty zamerané na rodiny s deťmi, seniorov, osoby so zdravotným znevýhodnením, integráciu Rómov, prevenciu rizikového správania či zlepšovanie zdravia obyvateľov.

Ako informoval magistrát, žiadosti je možné predkladať do 15. decembra 2026. „Cieľom dotačnej výzvy je podporiť verejnoprospešné aktivity, ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality života obyvateľov Nitry, pomáhajú zraniteľným skupinám a vytvárajú príležitosti na aktívne zapojenie do spoločenského života,“ priblížil mestský úrad.

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 10.000 eur. Pri hodnotení žiadostí bude komisia posudzovať najmä kvalitu a originalitu projektu, jeho verejnoprospešný charakter, prínos pre cieľovú skupinu, udržateľnosť výsledkov a primeranosť požadovaných nákladov. „Projekty, ktoré v hodnotení získajú menej ako 60 percent, nebudú zaradené do zoznamu schválených žiadostí. O konečnom pridelení dotácií rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh príslušnej komisie,“ doplnila radnica.
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