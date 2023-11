Poslanci v Nitre chcú za podporu projektu ústupky od vedenia mesta

Nitra 28. novembra (TASR) - Nitrianski mestskí poslanci mali na svojom mimoriadnom rokovaní v pondelok (27. 11.) rozhodovať o miliónoch pre kreatívne centrum (KC), nakoniec však neodsúhlasili ani program rokovania. Zastupiteľstvo tak neschválilo žiadnu z možností financovanie projektu KC, na ktoré mesto získalo 15,5 milióna eur z Európskej únie (EÚ).



Momentálne radnica hľadá vyše deväť miliónov eur na zaplatenie faktúr za vykonané práce. "Tie musíme podľa daných pravidiel uhradiť do konca roka 2023, a to bez ohľadu na skutočnosť, že prostriedky zo zdrojov EÚ budú pripísané na účty mesta až v roku 2024," vysvetlila radnica. Mesto si preto chcelo vziať na preplatenie faktúr preklenovací úver, ktorý by následne v roku 2024 vrátilo z európskych peňazí. Mestskí poslanci však prijatie úveru na predchádzajúcich rokovaniach neschválili. Na mimoriadnom zasadnutí preto magistrát predložil poslancom dve riešenia. Jedným bolo prijatie preklenovacieho úveru vo výške deväť miliónov eur. Druhým bolo financovanie prác na KC z iných investičných akcií mesta.



Šéf ekonomického odboru na mestskom úrade Ivan Daniš navyše poslancov upozornil, že čas na schválenie riešenia je maximálne do konca tohto týždňa. Podľa jeho slov sa už potom načerpanie financií a splatenie faktúr do konca roka nestihne. "Máme jeden z posledných možných termínov, keď môžeme rozhodnúť, či sme schopní vziať si preklenovací úver a uhradiť z neho záväzky alebo zostaneme na polceste, keď bolo schválených päť miliónov eur a uhradíme len tie záväzky, ktoré už boli zastupiteľstvom rešpektované," skonštatoval Daniš.



Poslanci však napokon neschválili ani program svojho rokovania. Väčšina z nich žiadala za svoj hlas ústupky od vedenia mesta. V spoločnom vyhlásení navrhli vytvorenie priestoru pre nezávislých poslancov v riadení mesta a pri kontrole činnosti KC. Žiadali tiež odvolanie prednostu mestského úradu či zrušenie funkcie poradcu pre komunikáciu na mestskom úrade a vykonanie auditu na radnici. "Ak príde k dohode, sme ochotní participovať na udržaní projektu KC," konštatuje sa vo vyhlásení časti mestských poslancov. "Chceme nastaviť nejaký spôsob spolupráce a istým podaním rúk začať fungovať pozitívne pre toto mesto a jeho obyvateľov. Návrh programu mestského zastupiteľstva náš poslanecký klub nepovažuje za dopracovaný o tie veci, ktoré sme si predstavovali a preto ho nechceme podporiť," uviedol mestský poslanec Igor Kršiak.



Nitriansky primátor Marek Hattas označil konanie poslancov za nešťastné. Podľa jeho slov nie je správne, ak časť z nich podmieňuje personálne zmeny na úrade blokovaním projektu za 15,5 milióna eur. "Je to veľmi nezodpovedné s ohľadom na obyvateľov Nitry, ale aj dodávateľské firmy, ako aj našich partnerov na ministerstvách a v neposlednom rade na celú komunitu v kreatívnom priemysle. V tejto veci budem konať v záujme obyvateľov Nitry a som pripravený viesť rokovania s poslaneckou väčšinou," skonštatoval Hattas.