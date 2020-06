Nitrianski poslanci nerozhodli o domoch na Misionárskej ulici

Nitra 19. júna (TASR) – Nitrianskej radnici sa už niekoľko rokov nedarí vyriešiť situáciu okolo chátrajúcich pamiatkovo chránených bytových domov na Misionárskej ulici. Budovy pôvodne slúžili ako domov opatrovateľskej služby, dnes sú v havarijnom stave, no napriek tomu v nich stále bývajú podnájomníci.



Celkovo ide o osem bytových domov postavených v roku 1928 v rámci súboru takzvaných Krajinských domkov. Mestu sa z nich ešte v minulom volebnom období podarilo predať tri objekty s popisným číslom 7, 9 a 11. Z výťažku z predaja sa mali zvyšné domy zrekonštruovať. Nestalo sa tak a na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva mali poslanci rozhodnúť o tom, či sa predajú aj zvyšné domy so súpisnými číslami 1, 3, 5, 13 a 15.



Podľa vedenia radnice sú oprava domov a ich následné využitie na nájomné bývanie pre mesto nerentabilné. Primátor Marek Hattas upozornil, že za peniaze potrebné na rekonštrukciu domov je možné postaviť viac nových nájomných bytov. Viacerí mestskí poslanci však trvali na tom, že mesto by sa objektov v Starom Meste, ktoré sú navyše národnou kultúrnou pamiatkou, nemalo vzdávať.



„Sústavne decimujeme majetok mesta a o chvíľu nebudeme mať čo predávať. Táto lokalita pod Kalváriou má nesmiernu hodnotu a možno by sa dalo na obnovu využiť kofinancovanie z nejakých fondov. Sú to historické budovy, skúsme sa na to pozrieť aj z iného uhla,“ skonštatoval poslanec Miroslav Gut.



S jeho názorom súhlasil aj ďalší z poslancov Ján Vančo. „V minulosti sme odpredali už tri tieto bytové domy, dnes je tu materiál, že ideme predávať ďalšie. Ja ako poslanec za Staré Mesto s tým zásadne nesúhlasím. Naozaj si myslím, že by sme mali nájsť peniaze na to, aby sme takéto krásne, architektonicky zaujímavé budovy v Starom Meste a v tichej lokalite dokázali zrekonštruovať a spraviť z nich pýchu tohto mesta,“ zdôraznil.



Podľa primátora nie je pravda, že by mesto majetok iba predávalo, ako príklad uviedol 220 postavených nových nájomných bytov na Tehelnej ulici.



„Určite budem aj do budúcna raziť politiku, aby sa mestský majetok zbytočne nerozpredával. Treba si však uvedomiť, že prestavba pamiatkovo chránených objektov na Misionárskej ulici na nájomné bývanie nie je efektívna,“ skonštatoval Hattas.



„Ide o unikátny súbor architekta Františka Krupku z 20. rokov minulého storočia a je výnimočné, že sa zachoval v takejto celosti. Bohužiaľ, je vybývaný a, ako vieme, opustené budovy chátrajú veľmi rýchlo. Rekonštrukcia týchto objektov bude veľmi náročná a nepredpokladám, že by sme ju dokázali uskutočniť v potrebnej kvalite. Chce to osvieteného investora, ktorý bude schopný zachrániť tie domy,“ doplnil primátora hlavný architekt mesta Viktor Šabík.



Mestské zastupiteľstvo napokon o osude pamiatkovo chránených bytových domov nerozhodlo. Na návrh poslankyne Anny Laurinec Šmehilovej sa nimi bude zaoberať až po tom, ako sa postará o ich súčasných nájomníkov.



„Z 20 bytov je desať obsadených. Aj dnes tam máme nájomníkov, ktorí nechceli ísť bývať inde, predovšetkým zo sociálnych dôvodov. Musíme vynaložiť maximálne úsilie, aby sme im našli náhradné bývanie, a až potom môžeme hovoriť o tom, či tieto objekty predáme, neodpredáme, zameníme alebo s nimi spravíme čokoľvek iné,“ skonštatovala Laurinec Šmehilová.