Nitrianski poslanci odložili rozhodnutie o využití úveru na marec

Nitra 14. februára (TASR) – Nitrianski mestskí poslanci odsunuli rozhodnutie o využití nevyčerpanej časti úveru, ktorý si pred časom vzalo mesto na financovanie investičných akcií. O rozdelení sumy 7,7 milióna eur tak budú rozhodovať v marci.



O desiatkach investícií, ktoré chce radnica z úveru zaplatiť, rokovalo mestské zastupiteľstvo na februárovom mimoriadnom rokovaní. Celkovo šlo o viac ako 90 investičných akcií, medzi ktorými bola napríklad parkovacia koncepcia, výstavba cyklotrás, rekonštrukcia komunikácií a viacerých mestských objektov, modernizácia letného kúpaliska či vypracovanie dokumentácií na nové projekty.



Podľa niektorých mestských poslancov však nebolo jasné, ako radnica dospela ku konkrétnym sumám jednotlivých investícií. Chceli tiež vedieť, či je vôbec možné zrealizovať plánované akcie do konca roka. „Ja tento materiál považujem za predvolebnú kampaň, ktorá bude slúžiť na to, aby mesto ukázalo, že ´pozrite sa, čo pre vás všetko chystáme´. Akurát, že realita je samozrejme celkom iná. Nikto nevysvetľuje, že týchto 93 investičných akcií nie je reálne stihnúť,“ skonštatoval poslanec Ján Greššo.



Primátor Marek Hattas zdôraznil, že nejde o financovanie nepripravených investícií, ale o už rozpracované akcie. „My len potvrdzujeme to, čo sa už pripravuje a čo už bolo schválené na mestskom zastupiteľstve,“ skonštatoval. „Všetky tieto akcie boli predsa schválené už predtým a teraz sa iba zapájajú do rozpočtu. My neschvaľujeme novinky. To sú investície, ktoré si už schválili výbory mestských častí i mestské zastupiteľstvo a na každej už prebiehajú nejaké kroky,“ doplnil primátora poslanec Roman Ágh.



Nitrianske zastupiteľstvo však napokon rozhodlo, že materiál vráti mestskému úradu na dopracovanie. O využití nevyčerpaných peňazí z investičného úveru tak bude rokovať na plánovanom zasadnutí 10. marca. „Ja len upozorňujem, že tento úver má posledné čerpanie 31. 12. 2022. Ak sa nevyčerpá, tak o tieto lacné zdroje prídeme,“ pripomenul poslancom vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Ivan Daniš.