Nitra odsúhlasila 265.000 eur na urovnanie sporu so Strabagom

Nitra 15. decembra (TASR) – Mesto Nitra zaplatí v rámci mimosúdnej dohody stavebnej firme Strabag sumu 265.000 eur. Mestskí poslanci už na svojom mimoriadnom rokovaní v utorok (14. 12.) vyčlenili v rozpočte potrebné peniaze.



V súdnom spore žiadal Strabag od mesta takmer 600.000 eur za práce navyše, ktoré vykonal ešte v roku 2014 pri výstavbe napojenia strategického parku na rýchlostnú cestu R1. Nitru pri tejto zákazke zastupovala štátna firma MH Invest, ktorú na to mesto splnomocnilo. Podľa radnice však MH Invest objednal práce navyše bez mandátu a bez poverenia mesta. Preto vyše 598.000 eur Strabagu nezaplatilo.



Ešte v júni tohto roka došlo k dohode o mimosúdnom urovnaní medzi mestom Nitra, spoločnosťou Strabag a spoločnosťami MH Invest a MH Invest II. Podľa nej má mesto zaplatiť Strabagu 265.000 eur a následne firma stiahne žalobu. Mestské zastupiteľstvo však vyčlenenie financií neschválilo, argumentovalo tým, že na rozhodnutie nemalo dostatok informácií. Viacerí poslanci aj po opätovnom posúdení dokumentov chceli v súdnom spore so stavebnou formou pokračovať. „Som toho názoru, aby sme jednoznačne pokračovali a bojovali za to, aby sme tieto peniaze nemuseli vyplácať,“ skonštatoval poslanec Peter Oremus.



Primátor Marek Hattas pripomenul, že súdny spor vznikol ešte v minulom volebnom období. „Takže nikto z nás, ktorí tu sedíme, zaň nemôže. Treba povedať, že nám hrozí, že ak súdny spor prehráme, tak už zaplatíme jeden milión eur, pretože tam je osempercentný úrok. Dnes si vyberáme, či súdny spor ukončíme zo sumou 265.000 eur a MH Invest nám navyše vráti 34.000 eur, ktoré sme mu vyplatili za zastupovanie mesta, alebo niekedy v budúcnosti ohrozíme náš rozpočet tým, že budeme musieť zaplatiť jeden milión eur, keď zrátame cenu diela, úroky a náklady na zastúpenie,“ vysvetlil Hattas.



Väčšina poslancov napokon s mimosúdnou dohodou so Strabagom súhlasila. „Je na škodu veci, že z dobrého úmyslu spraviť dve príjazdové komunikácie do priemyselného parku vznikol takýto problém. Po preskúmaní dokumentácií si myslím, že je správne, aby sme urovnali tento spor mimosúdne,“ skonštatoval na rokovaní zastupiteľstva poslanec Štefan Štefek.