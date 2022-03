Nitra vyčlenila 769.320 eur, majú ľuďom pomôcť pri platení za energie

Nitra 16. marca (TASR) – Nitrianska radnica musí nájsť vo svojom rozpočte 769.320 eur. Podľa poslaneckého návrhu majú byť použité pre obyvateľov mesta na kompenzáciu zvýšených nákladov domácností pri platbách za energie. Mestské zastupiteľstvo v stredu tesnou väčšinou návrh dvojice poslancov schválilo.



V prijatom uznesení sa uvádza, že viac ako trištvrte milióna eur má byť určeného na „čiastočné zmiernenie negatívnych dosahov radikálneho nárastu ceny tepla a teplej úžitkovej vody“. Samotná suma 769.320 eur vznikla jednoduchým vynásobením počtu obyvateľov Nitry desiatimi. Autori návrhu, poslanci Miloš Dovičovič a Ján Greššo, v dôvodovej správe uviedli, že navrhujú vyčleniť desať eur na každého obyvateľa mesta.



Schváleniu uznesenia predchádzala v mestskom zastupiteľstve búrlivá diskusia. Podľa viacerých mestských poslancov šlo o populistický návrh, ktorý súvisí s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Ako pripomenuli, jednorazová desaťeurová pomoc pri platbe za drahé energie znamená pre jedného človeka približne 83 centov na mesiac. Návrhu vyčítali, že zaťaží mestský rozpočet, no v reálnom živote ľuďom nepomôže. Pripomenuli tiež, že pomoc bude neadresná a peniaze od mesta dostanú aj tí, ktorí na ne nie sú odkázaní. Podľa primátora Mareka Hattasa ide o „helikoptérové“ rozdávanie peňazí bez väčšieho efektu.



Autori návrhu materiál obhajovali tým, že rieši predovšetkým vyčlenenie financií v mestskom rozpočte, ktoré sa neskôr môžu adresne rozdeliť konkrétnym cieľovým skupinám. Ďalší poslanci im však pripomenuli, že v uznesení sa jasne uvádza, že peniaze sú určené „pre všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v Nitre“. „Áno, je to tam napísané, aby bolo jasné, ako sme k výslednej sume prišli, že sme počet obyvateľov mesta vynásobili desiatimi eurami. My tie peniaze navrhujeme vyčleniť, ale nie automaticky poslať každému obyvateľovi desať eur,“ vysvetľoval svoj poslanecký návrh Greššo.