< sekcia Regióny
Nitra potrebuje na údržbu školských budov takmer 1,9 milióna eur
Mesto má vo svojej pôsobnosti 12 základných škôl (ZŠ), dve základné školy s materskou školou, osem spojených materských škôl (MŠ), základnú umeleckú školu (ZUŠ) a centrum voľného času.
Autor TASR
Nitra 28. apríla (TASR) - Mesto Nitra potrebuje na základné opravy svojich školských budov takmer 1,9 milióna eur. Vyplýva to zo zoznamu požiadaviek na údržbu, ktoré radnici adresovali riaditelia škôl.
Mesto má vo svojej pôsobnosti 12 základných škôl (ZŠ), dve základné školy s materskou školou, osem spojených materských škôl (MŠ), základnú umeleckú školu (ZUŠ) a centrum voľného času. Tie majú vo svojej správe viac než 50 budov a školských areálov so športovou infraštruktúrou. V najstarších budovách, postavených v roku 1937, sídli ZŠ kniežaťa Pribinu a ZUŠ J. Rosinského. Najmladšou budovou je objekt MŠ Dobšinského postavený v roku 2022.
Podľa radnice sú objekty školských zariadení priebežne udržiavané, no i napriek tomu si vyžadujú neustále investovanie na zabezpečenie kvalitného bezproblémového užívania a bezpečnosti ich prevádzky. „V súčasnom období sa čoraz častejšie vyskytujú problémy súvisiace so životnosťou elektrických, vodovodných či kanalizačných rozvodov, izolácií striech a obvodových murív,“ uviedol magistrát.
Požiadavky na nutné opravy a údržbu prišli celkovo zo 16 ZŠ a MŠ. „Boli vypracované na základe upozornení škôl regionálnym úradom verejného zdravotníctva, bezpečnostnými technikmi a ďalšími subjektmi, ktoré dohliadajú na bezpečnosť a zdravotné štandardy školských objektov,“ doplnil mestský úrad.
Mesto má vo svojej pôsobnosti 12 základných škôl (ZŠ), dve základné školy s materskou školou, osem spojených materských škôl (MŠ), základnú umeleckú školu (ZUŠ) a centrum voľného času. Tie majú vo svojej správe viac než 50 budov a školských areálov so športovou infraštruktúrou. V najstarších budovách, postavených v roku 1937, sídli ZŠ kniežaťa Pribinu a ZUŠ J. Rosinského. Najmladšou budovou je objekt MŠ Dobšinského postavený v roku 2022.
Podľa radnice sú objekty školských zariadení priebežne udržiavané, no i napriek tomu si vyžadujú neustále investovanie na zabezpečenie kvalitného bezproblémového užívania a bezpečnosti ich prevádzky. „V súčasnom období sa čoraz častejšie vyskytujú problémy súvisiace so životnosťou elektrických, vodovodných či kanalizačných rozvodov, izolácií striech a obvodových murív,“ uviedol magistrát.
Požiadavky na nutné opravy a údržbu prišli celkovo zo 16 ZŠ a MŠ. „Boli vypracované na základe upozornení škôl regionálnym úradom verejného zdravotníctva, bezpečnostnými technikmi a ďalšími subjektmi, ktoré dohliadajú na bezpečnosť a zdravotné štandardy školských objektov,“ doplnil mestský úrad.