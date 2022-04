Nitra 12. apríla (TASR) – Mesto Nitra potrebuje pomoc s jedlom a hygienickými potrebami pre utečencov z Ukrajiny. Potrebné sú trvanlivé potraviny pre dospelých a pre deti do 10 rokov, ako sunar, výživa, piškóty či kojenecká voda. Verejnosť vyzval na pomoc hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Ľudia môžu odovzdať aj hygienické potreby pre dospelých, ako toaletný papier, tekuté mydlá, dezinfekciu, zubné pasty, kefky, papierové vreckovky a plienky či detské utierky. Potrebné veci je možné doručiť do Kultúrneho centra Zobor na Svätourbanskej 31 dvakrát do týždňa, v stredu od 9.00 do 19.00 h a vo štvrtok od 9.00 do 17.00 h.



Nitrania poskytli pomoc ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom okamžite po vypuknutí konfliktu. Svoje sily spojili neziskovky, súkromný sektor, bežní ľudia a samosprávy. Počas marca ľudia odovzdali desiatky matracov, ktoré poslúžili pri zriadení núdzového ubytovania v bývalej základnej škole na Levickej ulici. Centrum pokryje kapacity pre približne 150 ľudí, ktorí potrebujú krátkodobé ubytovanie.