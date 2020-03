Predstavenia ruší aj nitrianske Nové divadlo

Nitra 10. marca (TASR) – Nariadenie krízového štábu, ktoré zakazuje pre nový koronavírus konanie kultúrnych a športových podujatí, rešpektuje aj Nové divadlo (NS) v Nitre. Ako informovalo jeho vedenie, všetky predstavenia, ktoré sa mali hrať od 10. do 21. marca, sú zrušené.



Predstavenie Kocúr v čižmách, ktoré sa malo uskutočniť 14. marca, divadlo predbežne presunulo na 4. apríla v Dome Matice slovenskej v Nitre. „Peniaze za vstupenky budú automaticky vrátené na účet,“ oznámilo ND.



Divadlo pripravuje náhradný termín aj pre uvedenie inscenácie Proces. To malo byť pôvodne odohrané 20. marca. „V čo najkratšom termíne oznámime nový termín tohto predstavenia a tešíme sa na skoré stretnutie bez hrozby koronavírusu,“ informovalo ND.